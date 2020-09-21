Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Taksim’de genç kızı takip eden tacizci hakkında yeni karar

SON DAKİKA! ’de genç kızı takip eden tacizci hakkında yeni karar

’de genç kadını takip eden ve polis tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında son dakika gelişmesi daha yaşandı. Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan şahıs savcılıktan gelen karar üzerine mevcutlu olarak yeniden ifadeye çağrıldı. Taksimde taciz ve takip haberi olarak görüntüleri yayınlanan şahsın adliyeye getirilmesi bekleniyor

Giriş Tarihi: 21.9.2020 13:17 Son Güncelleme: 21.9.2020 13:21 ABONE OL
SON DAKİKA! Taksim’de genç kızı takip eden tacizci hakkında yeni karar

Taksim'de genç kadını takip eden ve polis tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında son dakika gelişmesi daha yaşandı. Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan şahıs savcılıktan gelen karar üzerine mevcutlu olarak yeniden ifadeye çağrıldı. Taksimde taciz ve takip haberi olarak görüntüleri yayınlanan şahsın adliyeye getirilmesi bekleniyor.

SAVCI 'MEVCUTLU OLARAK GETİRİLSİN' DEDİ

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahsın, mevcutlu olarak adliye getirilmesi için savcılık talimat verdi.

Son dakika: Taksim'de genç kadını takip eden sapık böyle görüntülendi! Güven timleri adım adım takip etti | Video

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan şahıs an be an kameralara yansımıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayın ardında Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar verildi. Savcılık polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

28 YAŞINDAKİ ZANLI İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Savcılığın talimatın ardından polis ekipleri, genç kızı takip eden 28 yaşındaki Sezer T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Tecavüz skandalında bayıltan teşhis

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Taksim’de genç kızı takip eden tacizci hakkında yeni karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA