SON DAKİKA! Taksim’de genç kızı takip eden tacizci hakkında yeni karar

SAVCI 'MEVCUTLU OLARAK GETİRİLSİN' DEDİ

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahsın, mevcutlu olarak adliye getirilmesi için savcılık talimat verdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan şahıs an be an kameralara yansımıştı.