SON DAKİKA! Taksim’de genç kızı takip eden tacizci hakkında yeni karar

Taksim'de genç kadını takip eden ve polis tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında son dakika gelişmesi daha yaşandı. Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan şahıs savcılıktan gelen karar üzerine mevcutlu olarak yeniden ifadeye çağrıldı. Taksimde taciz ve takip haberi olarak görüntüleri yayınlanan şahsın adliyeye getirilmesi bekleniyor.