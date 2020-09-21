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Son dakika: 'dan yeni provokasyon! Meis'in ardından şimdi de 'ta...

Son dakika: 'de sular ısınırken, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu Meis provokasyonunun ardından, 'a giderek yeni bir provokasyona imza attı. İlk yurtdışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a gerçekleştiren Yunan Cumhurbaşkanı, 3 gün ülkede kalacak. Kıbrıs'ta çocuk, kadın demeden öldüren EOKK'cıların mezarını ziyaret etmesi de bekleniyor.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 12:09 Son Güncelleme: 21.9.2020 12:51 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan'dan yeni provokasyon! Meis'in ardından şimdi de Kıbrıs'ta...

Türkiye'yi her fırsatta hedef alan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Güney 'ta temaslara başladı.

'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Mart ayında göreve geldiğinden beri ilk yurt dışını ziyaretini Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdi. Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan ve kışkırtıcı söylemlerini sürdüren Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Rum Adalet Bakanı olarak Emily Yiolitis tarafından karşılandı.

Son dakika: Yunanistan'dan yeni provokasyon! Meis'in ardından şimdi de Kıbrıs'ta...

Güney 'ta 3 gün resmi temaslarda bulunacak olan Sakelaropulu, Rum lideri Nikos Anastasiadis ile biraraya geldi. Rum Haber Ajansı'na (KİPE) verdiği açıklamalarda bulunan Sakelaropulu, "Kıbrıs ve 'ın birliği, iki ülkenin, AB üyesi olarak egemenliklerini korumak için koordine olması zorunlu ihtiyaçtır" dedi.

Son dakika: Yunanistan'dan yeni provokasyon! Meis'in ardından şimdi de Kıbrıs'ta...

Türkiye'yi "saldırganlıkla" suçlayan Sakellarupulu bu tavrının "AB üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ettiğini" öne sürdü. Güney 'ta 3 gün resmi temaslarda bulunacak olan Sakelaropulu, Rum Başkanlık Sarayı'nda bulunan Başpiskopos Makarios'un heykeline çelenk koydu.

Son dakika: Yunanistan'dan yeni provokasyon! Meis'in ardından şimdi de Kıbrıs'ta...

RUM MECLİSİ'NDE KONUŞMA YAPACAK

Yunan Cumhurbaşkanı, düzenlenecek özel birleşimde Rum Meclisi'nde konuşma yapacak, ardından da mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ve dernek başkanlarıyla görüşecek. Akşam da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in, onuruna vereceği yemeğe katılacak.

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Son dakika: Yunanistan'dan yeni provokasyon! Meis'in ardından şimdi de Kıbrıs'ta...
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