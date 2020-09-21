Son dakika: Yunanistan'dan yeni provokasyon! Meis'in ardından şimdi de Kıbrıs'ta...

Güney Kıbrıs'ta 3 gün resmi temaslarda bulunacak olan Sakelaropulu, Rum lideri Nikos Anastasiadis ile biraraya geldi. Rum Haber Ajansı'na (KİPE) verdiği açıklamalarda bulunan Sakelaropulu, "Kıbrıs ve Yunanistan'ın birliği, iki ülkenin, AB üyesi olarak egemenliklerini korumak için koordine olması zorunlu ihtiyaçtır" dedi.