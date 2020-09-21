Sözcü'nün korona yalanı ortaya çıktı! Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler: Belediyemizin tahsis ettiği aracı beklemediler

Sözcü Gazetesi'nde "Vefat eden koronavirüs hastasına cenaze aracı verilmedi" haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler "Bugüne kadar cenaze işlemlerinde sorumluluklarını yerine getiren belediyemizin tahsis ettiği aracı beklemediler" dedi.

"BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"

Haberde geçen ifadede ilçe kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz'la görüşen muhabirin kendisiyle hiçbir iletişime geçmeyip görüşünü almamasının düşündürücü olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Güler, "Maalesef bugün Sözcü'de yer alan haber, pandemi sürecinde gösterdiğimiz çaba ve hizmetlerimize gölge düşürmeyi amaçlamıştır. Tüm ülke olarak zorlu bir dönem geçirdiğimiz bugünlerde bu tür asılsız ve maksatlı haberlerle anılmaktan rahatsızlık duyuyorum. Biz ilk günden bu tarafa sorumluluklarımızın bilincinde hareket ettik. Hiçbir hastamızı, yada yakınını mağdur etmedik. Ekiplerimiz gece gündüz sahadadır.

"ARACI BEKLEMEDİLER"

Vefa Destek Grubunda görev alan arkadaşlarımız özellikle yaşlılarımızın market alış verişinden tutunda, salonda yanmayan ampülüne kadar koşturmaktadır. Cenaze aracı tahsisi konusunda da yanlış anlaşılma var. O gün üç aracımızdan ikisi yine cenaze hizmetlerinde görevli. Bir aracımızda arıza nedeniyle onarıma alınmış. Koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşımız için hasta yakınlarına fen işleri müdürlüğümüze bağlı bir aracı, tabutla birlikte tahsis ediyoruz.

Ancak vefat eden vatandaşımızın akrabaları bu aracımızı beklemeden, kendi imkanlarıyla cenazelerini taşıyor. Buda bir şekilde İstanbul'daki Sözcü muhabirine iletiliyor. Burada yanlış giden bir şeyler var. Kurumuzu karalamaya çalışanların eline birşey geçmeyecektir" şeklinde konuştu.