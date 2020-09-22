AK Parti yaptı o üzerine kondu

CHP'li İBB, AK Parti döneminde yapımı büyük oranda gerçekleşmiş olan projelerin üzerine yatmaya devam ediyor. Metro, park bahçe projelerinde de benzer emek hırsızlığına girişen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak yine AK Partili İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından 2010'da başlatalan ve 2018'e kadar yüzde 90'ı tamamlanan 67 kilometrelik "Kurbağalıdere Islah Projesi'ni" sahiplendi. Oysa, CHP'li Meclis üyeleri 12 Nisan 2013'te projeye karşı çıkıp topluca ret oyu vermişti.AK Parti döneminde çalışmaların yüzde 95'i bitmesine rağmen İBB Başkanı İmamoğlu ise "Kurbağalıdere'nin ıslahını hızlı bir çalışmayla çözdük" iddiasında bulundu. İmamoğlu; "Kurbağalıdere'nin ıslahını hızlı bir çalışmayla çözdük. Dere canlandı. Şimdi balıklar yüzüyor, koku sorunu bitti, kirlilikten eser kalmadı" açıklamasında bulundu ve derenin kendi yönetimleri tarafından temizlendiğini öne sürdü.Göreve geldikten sonra, AK Parti döneminde ayrılan 1 milyar 12 milyon TL'lik deprem bütçesini yüzde 65 düşürerek 341 milyon TL'ye indiren CHP'li İBB yönetimi, yine AK Parti döneminde tamamlanan Bayrampaşa ve Silivri'deki konutlarını da kendileri yapmış gibi gösterdi. AK Parti İBB Meclis üyesi Kadem Ekşi, "İBB yönetiminin yaptığını belirttiği bu çalışmalar, 2001'de JICA, 2019 başında da Kandilli işbirliğinde yapılan 'İstanbul Deprem Hasar ve Kayıp Tahminleri' ile tamamlanan çalışmalarıdır" dedi.