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Başkanı Gürbüz koronavirüse yakalandı

Kahramanmaraş'ın Başkanı ’li , sosyal medyadan yaptığı açıklamada kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Gürbüz, sağlık durumunun iyi ve evinde karantinada olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 20:16 ABONE OL
Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz koronavirüse yakalandı
Halsizlik şikayetiyle dün akşam Elbistan Devlet Hastanesi'ne giden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e koronavirüs testi yapıldı. Bugün akşam saatlerinde Gürbüz'ün test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Gürbüz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şu ifadelerde bulundu:

"Değerli dostlarım, dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileği ile."
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Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz koronavirüse yakalandı
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