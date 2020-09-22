Erdoğan’dan alçak manşete suç duyurusu

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, Erdoğan hakkında hakaret içeren alçak manşeti atan Yunan "Dimokratia" gazetesinin sorumluları hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu. Avukat Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, eser sahibi Manolis Kotakis, Yazı İşleri Müdürleri Andreas Kapsampelis ve Yorgos Giatroudakis ile Yayın Yönetmeni Dimitris Rizoulis şüpheliler olarak gösterildi. Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanılan ifadelerin, dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biri olduğu dile getirilen dilekçede, şöyle denildi: Yunan kamuoyunun sessizliğine bakılırsa bu ahlaki çöküntünün marjinal kesimlerle sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. Küfür, söyleyecek sözü olmayanların veya söyleyecek sözü olmakla birlikte münasip bir dille söyleme becerisinden yoksun olanların dilidir. Küfür, muhatabı için değil, söyleyeni için büyük bir utanç ve aşağılık bir eylemdir. Bu aşağılık eylemin hedefi, sadece Cumhurbaşkanımızın şahsı değildir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde kararlı bir şekilde savunduğu milletimizin yüksek menfaatleridir." denildi. Söz konusu haberin, TCK'deki "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını ihtiva ettiğine işaret edilen dilekçede, bunun düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı vurgulandı. Dilekçede sonuç itibarıyla şüphelilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı onur şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandıkları, Erdoğan'ın kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef aldıkları ve bu şekilde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediklerinin sabit olduğu belirtilerek, haklarında kamu davası açılması istendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, aşağılık manşeti atan Yunan gazetesini ve yayına müsaade eden Yunan hükümetini kınayarak "Basın özgürlüğü ve demokrasiyle alakası olmayan ve Başkan Erdoğan ve devletimize karşı yapılan her çirkin saldırı mutlak suretle karşılığını bulacaktır. Atılan bu manşet, Yunan basınında kara bir leke olarak kalacaktır" dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mevkidaşı Kostantinos Tsiaras'a gönderdiği mektupta "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi kınıyor, kabul edilemez buluyorum" dedi.