Gri kategoride aranan terörist Iğdır’da ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiği bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada; "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.