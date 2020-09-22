Güçlü Türkiye’nin ayak seslerinden telaşlanıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de kabine toplantısına başkanlık etti. 3 saat 50 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, önemli mesajlar verdi:Hiç kimsenin ve hiçbir gücün salgının ardından siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada Türkiye'nin hak ettiği yeri almasını engellemesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizin cumhuriyet dönemi boyunca defalarca maruz kaldığımız o karanlık senaryolara, ahlaksız oyunlara, sinsi tuzaklara bir kez daha düşmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu tezgahın işlemesi için kullanılan terör örgütlerinden siyasi ve sosyal tetikçilere kadar hiçbir kuklaya aradığı fırsatı sunmayacağız.Darbe ve vesayet eliyle milletimizin değerlerinin çiğnenmesine, zenginliklerinin yağmalanmasına canımız pahasına da olsa rıza göstermeyeceğiz. Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen gömleklerin içine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez daha diyoruz ki başaramayacaksınız.Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri giderek daha yüksek tonda duyulmaya başladıkça ülkemize yıllarca müstemleke gözüyle bakanların telaşları da artıyor. Unutmayın korkunun ecele faydası yoktur.Bu millet kükremiş bir sel gibi zincirlerini kırmış, önüne geçen setleri çiğnemiş, dağları aşmış, enginleri kucaklamış bir şekilde hedeflerine doğru yürümektedir. Her kim bu yürüyüşte yanımızda olursa yol arkadaşlığımızı yaparsa, gerektiğinde ekmeğimizi bölüşeceğimiz, gerektiğinde yoluna canımızı ortaya koyacağımız dostumuzdur, kardeşimizdir. Bize pusu kuran, saldıran hiç kimseyi de unutmayacağımızın bilinmesini isterim.Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorununda birkaç ülkenin çıkarını koruma uğruna tarihi gerçeklere, uluslar arası anlaşmalara, teamüllere, gözle görülen hakikatlere sırtlarını dönenlerin dünyaya söyleyecek sözü kalmaz. Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar aslında kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyorlar. Artık hükmü kalmamış, fiiliyatta geçerliliği olmayan, kendi siyasi ve toplumsal gerçeklerine de aykırı güç vehimleriyle nara atanların yaptıkları mezarlık yanından geçerken ıslık çalanların psikolojiyle aynıdır.Milletimiz gireceği mücadelelerde ortaya çıkacak sonuçları bilmekte ve direncini ona göre geliştirmektedir. Bu topraklarda bin yıldır kendini sürekli yenileyerek, tazeleyerek, kökünü derinleştirip genişleterek yaşayan ulu çınar bir kez daha uyanmış ve hareket geçmiştir. Karşımızda diklenenler ise tıpkı içten çürüyen ağaçlar gibi çıkacak ilk fırtınada yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, kabuktan ibaret birer kütük gibidir.Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. 2 artı 1 konutlar şerefiye bedeline göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödemeyle vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3 artı 1 konutlar için de 730 lira ile 995 lira arasında bir bedel belirlendi. Köy evlerinde ise ahırsız olanlarda 790 lira, ahırlı olanlarda 905 lira aylık ödeme yapılacaktır. Ödemeler 20 yıl vadeyle ve faizsiz olarak gerçekleştirilecek. Maliyetlerden ortalama yüzde 40 düzeyinde indirme gidilmiştir.Karadeniz ve Akdeniz'de halen süren çalışmalarla keşfedeceğimiz yeni rezervlerle milletimizin sevincini daha da arttıracağız. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini ve haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı.(Kovid-19'le mücadele) Son dönemde vaka ve hasta sayılarında yaşanan artış hiç şüphesiz hepimizi üzüyor. Milletimizi bir kez daha temizliğe dikkat etme, maske kullanımı ve fiziki mesafe hususlarına riayete davet ediyorum.Virüs taşıdığını bildiği halde evinde izole halde kalmak yerine sokağa çıkan, işine giden, diğer insanlarla bir araya gelen herkes hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük vebal altına girmektedir.Halen süren sekiz aşı geliştirme çalışmasından ikisinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Yerli aşıda insan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacaktır.Unutulmamalıdır ki bu krizin üstesinden ancak hem devletin hem vatandaşın üzerine düşeni yapması halinde gelebiliriz. Vatandaşlarımız bireysel sorumluluklarını yerine getirdiği müddetçe bu işin üstesinden rahatlıkla kalkarız.Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir.İl Hıfzıssıhha Kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir.İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.Kıbrıs'ta, Akdeniz'de, Ege'de ve ihtilafa konu hiçbir yerde kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz. Sadece ve sadece kendi hakkımıza, hukukumuza, kazanımlarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Gerilimden ve husumetten beslenen bir avuç muhterisin, siyasi ve ekonomik kazanç için ülkelerini felakete sürüklemelerini biz de istemeyiz.83 milyon nüfusu ve 780 bin kilometrekare toprağı olan bir ülkeye karşı yürütülmeye çalışılan 'Her şey benim olsun, sen verdiğime razı ol' dayatması ne gerçekçidir, ne de mümkündür. Müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Bu yaklaşım hakkaniyete ve hakikatlere uygun tekliflerle karşımıza gelinmesi şartıyla geçerlidir. Aksi taktirde ataların 'Pilavdan dönenin kaşığın kırılsın' dedikleri gibi hiçbir mücadeleden kaçınmayız. Bunun kuru bir retorik olmadığını ispata, bırakınız 2 bin yıllık devlet geçmişimizi, sadece son dönemdeki mücadelelerimiz dahi yeterlidir.BAŞKAN Erdoğan, BM'nin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan'ın mesajı şöyle;Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çatışmaları önlemede ne başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabilmekte.Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenen yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz.Kıtaların kavşak noktası İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi de küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir.Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini aldıBirleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmak gerekir.7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir. ANKARA