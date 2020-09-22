İhbar harekete geçirdi: Çantası aranıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı boş bir araziye gömdüğü iddiasıyla bölgede kazı yapıldı. Kazıda, toprağa gömüldüğü iddia edilen çanta bulunamadı. Adil Öksüz'ün, Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye içerisinde evrak bulunan çanta gömdüğü iddiasıyla savcılık harekete geçti. İhbar üzerine bölgede belediyenin iş makineleriyle 15 Eylül gününden itibaren 2 gün süren kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu toprağa gömüldüğü iddia edilen çantaya ulaşılamadı.