İstanbul’un 2. Barosu kuruldu: Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar, 2 bin 100 imzaya ulaştı

Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar, İstanbul'un ikinci barosunu kurmak için hazırlıklarını tamamladı. Platformun 2 bin 100 imzaya ulaştığı öğrenildi.

CEYLAN: TOPLANAN İMZALARI BU HAFTA İÇİNDE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NE TESLİM EDECEĞİZ

SABAH'a konuşan İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi avukat Necati Ceylan, toplanan imzaları bu hafta içinde Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edeceklerini açıkladı.

Ceylan; "İstanbul 2 No'lu Baro; avukatların mesleğe katkılarını, dayanışmasını, hukuk standartlarının yükseltilmesini ve rekabet ortamına katkı sağlamasını amaçlıyor" dedi.

Türkiye Barolar Birliği'ne yapılacak başvurunun ardından İstanbul 2 No'lu Baro'nun genel kurul yapacağı öğrenildi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ PLATFORMU'NDA KİMLER YER ALIYOR?

Hukukun Üstünlüğü Platformu'nda; Hukukçular Derneği, Tüm Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi, Demokrat Hukukçular Derneği, Hukukun Üstünlüğü Derneği ile Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Yeryüzü Avukatları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi yer alıyor.

İNAL: "YENİ BAROMUZU KURMAK İÇIN GEREKEN IMZA SAYISINI AŞMIŞ BULUNUYORUZ"

Avukat Mustafa Doğan İnal da; "2000'i aşkın avukat arkadaşımızın imzası ile yeni baromuzu kurmak için gereken imza sayısını aşmış bulunuyoruz. Emek veren tüm dostları yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı olsun..." dedi.

YILDIZ: "KURULUŞ İÇİN GEREKLİ İMZA TAMAMLANMIŞTIR"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise, "Kuruluş için gerekli imza tamamlanmıştır. Mesleğimizi hak ettiği zirveye taşımak için harekete geçme zamanıdır. Ülkemize milletimize hizmet yolunda önemli bir adım atılmıştır" ifadelerini kullandı.

5 BİNDEN FAZLA AVUKAT BULUNAN İLLERDE ASGARİ 2 BİN AVUKATLA BİR BARO KURULABİLECEK

TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilmişti.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan avukatlar da esas alınacak.

Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliği'ne verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek.