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Kovid-19 tedavisi gören 'in sağlık durumu stabil

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Büyükşehir Belediye Başkanı 'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 13:28 ABONE OL
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin de stabil devam ettiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş; herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
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