O haritanın hukuki önemi yok

ABD'NİN Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olmadığını bildirdi. ABD Büyükelçiliği, Twitter'dan paylaştığı açıklamada şunları kaydetti: "Sevilla haritasının 'hukuki statüsü' hususunda, ABD, Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin (AB) de Sevilla haritasını hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz. Deniz yetki alanları, hukuka dayalı olarak, ilgili devletlerarasında varılan mutabakatla karara bağlanmaktadır. ABD, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafı görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir." SABAH