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Son dakika: 2 kadın terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, kırsalında 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 17:51 Son Güncelleme: 22.9.2020 17:53 ABONE OL
Son dakika: 2 kadın terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Iğdır kırsalında Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, dün terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Jandarma komando ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, 'teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: 2 kadın terörist sağ ele geçirildi
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