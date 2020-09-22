Son dakika: Görevden alınan CHP'li Murat Hazinedar'dan şaşırtan beyan! Serveti dudak uçuklattı...

İçişleri Bakanlığı'nca 2018 yılı Haziran ayında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil 'mal bildirimin bulunulmaması', 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' suçlarından haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı. Hazinedar'ın mal varlığına yönelik olarak yapılan incelemede, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin ederek görevi kötüye kullandığı ileri sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve meclis üyesi Çetin Kırışgil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Haksız mal edinme', 'Gizleme' ve 'Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma' suçlarından iddianame düzenlenmiş, şüphelilerin 8 yıla kadar hapsi ve 10 milyon liraya kadar para cezasına çarptırılması istenmişti.