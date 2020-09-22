SON DAKİKA HABERİ! 22 Eylül Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 22 Eylül Salı Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya genelinde ortaya çıkması sonrası akıllara durgunluk verici hızla dünya geneline sıçrayarak enfeksiyon oluşturan ve enfekte ettiği ülkelerde pek çok insanın yaşamını yitirmesine sebep olan coronavirüs pandemisiyle ilgili yurtta ve dünyada son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinden itibaren etkilerini gösteren corona virüsü sebebiyle günümüze kadar 7 bin 574 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı uzmanlarının filyasyon çalışmalarıyla elde edilen günlük entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı ve günlük test sayıları, Sağlık Bakanı Dr. Fahretttin Koca tarafından Twitter'dan her gün paylaşılmaya devam ediyor. Bakan Koca'nın açıklayacağı 22 Eylül 2020 Salı vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayısı bilgilerine ulaşmak isteyenler 22 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kişisel Twitter hesabı vasıtasıyla 22 Eylül 2020 Salı Türkiye vaka ve ölü sayıları ile corona virüsü son durum tablosu verilerini açıklaması bekleniyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın günlük tablo son durum tablosu değerlendirmeleri ile 22 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ve günlük tablo verileri paylaşıldığı anda burada olacak...
İşte Bakan Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir.
Bugün ağır hasta sayımız 1.456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir.
Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim.
Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz.