Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin'den sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi: Ankara Valiliği konuyla ilgili, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören E A Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu. dedi.

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