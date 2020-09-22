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haberi: Vasip Şahin'den sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili açıklama

haberi: Vasip Şahin sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 08:46 Son Güncelleme: 22.9.2020 08:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin'den sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi: Ankara Valiliği konuyla ilgili, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören E A Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu. dedi.

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Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin'den sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili açıklama
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