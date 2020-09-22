Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5. toplantı başladı

Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5. toplantı başladı

son dakika haberine göre; : Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların 5’incisi Karargahında başlamıştır.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 14:01 ABONE OL
Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5. toplantı başladı
son dakika haberine göre; MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların 5'incisi NATO Karargahında başlamıştır.

Ayrıntılar geliyor...
Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki 'Doğu Akdeniz' toplantısı sona erdi! MSB'den son dakika açıklama SON DAKİKA: Türkiye ile Yunanistan arasında 'Doğu Akdeniz' toplantısı! NATO Karargahı'nda yapılacak... MSB'den son dakika açıklaması! Türkiye ve Yunanistan arasındaki kritik görüşmenin ardından ilk açıklama

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5. toplantı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA