Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5. toplantı başladı

son dakika haberine göre; MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 5’incisi NATO Karargahında başlamıştır. son dakika haberine göre; MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 5'incisi NATO Karargahında başlamıştır. Ayrıntılar geliyor... Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki 'Doğu Akdeniz' toplantısı sona erdi! MSB'den son dakika açıklama SON DAKİKA: Türkiye ile Yunanistan arasında 'Doğu Akdeniz' toplantısı! NATO Karargahı'nda yapılacak... MSB'den son dakika açıklaması! Türkiye ve Yunanistan arasındaki kritik görüşmenin ardından ilk açıklama