Yavuz Sultan Selim, vefatının 500. yılında kabri başında anıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Engin Turan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Yavuz Sultan Selim'in Fatih ilçesinde bulunan kabrini ziyaret etti.

Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, cami görevlileriyle birlikte türbede dua okudu.

Ziyaretçiler daha sonra fotoğraf çektirdi.