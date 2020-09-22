Zonguldak’ta Erdoğan Mahallesi kuruldu

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni Belde Belediyesi tarafından beldede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi kuruldu. 2004 yılından bu yana yaptığı hizmetlerle tekrar tekrar belediye başkanlığına seçilen Satılmış Gebeş, 5. Etap TOKİ projesi için kolları sıvadı. 700 konutluk yeni proje için geçtiğimiz günlerde TOKİ Başkanlığı'nda görüşmeler yürüten Gebeş; "Cumhurbaşkanımızın ülkemiz adına yaptıklarını biliyoruz. Türkiye'miz dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadeleye katkı sunmak adına, destek olmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın adına mahalle kurduk" dedi.SABAH