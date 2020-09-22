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'ta kaçak kazı operasyonu! 3 kişi suçüstü yakalandı

'ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 09:31 Son Güncelleme: 22.9.2020 09:31 ABONE OL
Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu! 3 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çaycuma Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kerimler köyünde bazı kişilerin bahçelerinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, söz konusu bölgede yaptıkları araştırmada B.S. (43), Ş.S. (34) ve M.S'yi (23) kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde kırmızı toprak matara ile kazıda kullanılan kazma, kürek, murç ve merdiven ele geçirildi.

Şüphelilerin 7 metre derinlik ve 3 metre genişliğinde bir alanı kazdıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu! 3 kişi suçüstü yakalandı
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