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'den sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması: İhanettir

sözcüsü sağlık çalışanlarına yönelik önceki gün ortaya çıkan şiddet görüntülerine tepki gösterdi ve bunu ihanet olarak niteledi. İşte Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar

Giriş Tarihi: 23.9.2020 12:18 Son Güncelleme: 23.9.2020 12:23 ABONE OL
AK Parti'den sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması: İhanettir

İşte AK Parti Sözücü Ömer Çelik'in konuyla ilgili ifadeleri;

Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir. Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir.

Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz.
Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor.

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AK Parti'den sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması: İhanettir
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