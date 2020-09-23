AK Parti'den sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması: İhanettir

İşte AK Parti Sözücü Ömer Çelik'in konuyla ilgili ifadeleri;

Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir. Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir.

Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz.

Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor.

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