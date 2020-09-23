Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na TTB tepkisi: Kaynakları aynı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'ni (TTB) ziyaret eden ve kendisini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: 'Kovid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.' TTB'ye yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. Kovid-19'la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken 'var' demek müfterilik ve utanmazlıktır. Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı."Kemal Kılıçdaroğlu'nun salgınla mücadele önerilerini de eleştiren Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kağıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir." ANKARA