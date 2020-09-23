CHP’li Başkandan komik savunma

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum Belediyesi ve kamuya ait Yahşi'de bulunan 800 metre karelik denize sıfır arazi üzerindeki taşınmazları önce Ortakent Belediyesi'nden kiralamış sonra da belediyelerin birleşmesi sebebiyle Bodrum Belediyesi'ne kiracı olduğu ortaya çıkmıştı. Ahmet Aras'ın 2019'da sonlanan kira sözleşmesini yenilemediği anlaşılmış son ödediği kiranın ise 2665 lira olduğu saptanmıştı.

Bodrum Belediyesi tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada birçok itirafta bulunuldu. Öncelikle Ahmet Aras'ın Bodrum Belediyesi kiracısı olduğu kabul edildi ve "Habere konu mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz Belediye Başkanımız Ahmet Aras tarafından 2016 yılında henüz Belediye Başkanı olmadan önce usulüne uygun olarak kiralanmıştır. Anılan yerin mülkiyetinin bir kısmı Belediye Başkanlığımıza bir kısmı ise Hazineye aittir" denildi.

PANDEMİ BAHANESİ

Bodrum Belediyesine ait taşınmazların ihale ile kiralandığı kaydedilen açıklamada, "Bu taşınmazlardan kira süresi bitmiş olanların kiralama ihalelerinin yapılmasına başlanmıştır. Kamuoyunda bahsi geçen taşınmaz da bunlardan biridir… Yaşanmakta olan pandemi süreci ve bu kapsamda alınan tedbirler de gözetilerek söz konusu tüm taşınmazlarla ilgili ihale işlemleri tamamlanmakta ve işlemleri tamamlanmış taşınmazların ihaleleri de tek tek gerçekleştirilmektedir" denildi. Böylece Başkan Aras'a ait işletmenin mevcut durumda kira sözleşmesi bulunmadığı kabul edilmiş oldu. Hatta "ihale süreci ile ilgili işlemlere devam edilmektedir" denilerek bu itiraf perçinlendi.

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"Habere konu taşınmaz ile ilgili olarak Belediye Başkanlığımıza ibraz edilmiş herhangi bir yapı kayıt belgesi veya satın alma talebi bulunmamaktadır" ifadesi kullanılan açıklamada yapı kayıt belgesi başvuru yapan kişinin Başkan Aras'ın ortağı Aydın Gönülalan olduğu iddiası görmezden gelindi. Haberde Ahmet Aras adına yapı kayıt belgesi düzenlendiğine yönelik bir iddia olmamasına rağmen Belediye açıklamasında gereksiz yere, "Ayrıca Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras adına söz konusu yer ile ilgili düzenlenmiş herhangi bir yapı kayıt belgesi bulunmamaktadır" denilmesi de dikkat çekti.

Haberde Belediyeye ait mülke içindeki kiracının yapı kayıt belgesi başvuru yapmasının saçmalığına dikkat çekilirken Bodrum Belediyesi açıklamasında bu durumu aydınlatıcı şekilde, "Kaldı ki böyle bir alanda yapı kayıt belgesinin herhangi bir mülkiyet hakkı doğurmayacağı ve geçerli olmayacağı aşikardır" ifadesinin kullanıldığı görüldü.

KİRA CÜZİYMİŞ

Bodrum Belediyesi'nin açıklamasında bir diğer ilginç nokta ise Yahşi'de deniz sıfır olan yaklaşık 800 metre kare arazi içindeki söz konusu taşınmazın kira bedeli ile ilgili oldu. Haberde kira beledinin 2019'da 2665 lira olduğu belirtilirken açıklamada bu yalanlanmayarak bu bedelin cüzi olmadığı şu şekilde öne sürüldü: İddia edildiği gibi cüz-i olmayıp, taşınmaza ilişkin kira bedelleri, kira süresinin başlangıcında gerekli araştırmalar yapılarak rayiçlere uygun olarak belirlenmiştir.