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’ın sözde 'savaşçı'larına operasyon! 'de yakalandılar...

'nin Meskene bölgesinde terör örgütünün sözde savaşçısı olduğu belirlenen 2 kişi, 'de yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 13:56 Son Güncelleme: 23.9.2020 14:01 ABONE OL
DEAŞ’ın sözde 'savaşçı'larına operasyon! Mersin'de yakalandılar...

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye'nin Meskene bölgesinde, örgüt içinde sözde 'savaşçı' olarak faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler bulunan 2 şüpheli, operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen dijital malzemelere, incelenmek üzere el koyulurken, soruşturma sürüyor.

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DEAŞ’ın sözde 'savaşçı'larına operasyon! Mersin'de yakalandılar...
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