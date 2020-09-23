Fransa’da korona virüs vakalarında artış

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artış yaşanıyor. Açıklanan rakamlara göre bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE 13 BİN YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 13 bin 72 vaka tespit edildiği, 43 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte Fransa'da toplam vaka sayısı 481 bin 141'e, toplam ölü sayısının ise 31 bin 459'a yükseldiği belirtildi. Son bir haftada 4 bin 244 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 675 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Yüksek Alarmlı Bölgeler" haritası yayınlayarak Marsilya ve Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe'ta barların tamamen kapatıldığını ve Paris'teki barların ise yerel saatle 22.00'den sonra kapalı olacağını duyurdu.

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