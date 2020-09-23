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Son dakika: Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

Son dakika bilgisine göre Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı 'in sağlık durumunda son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil devam ettiği açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 12:33 Son Güncelleme: 23.9.2020 12:46 ABONE OL
Son dakika: Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle entübe halde yoğun bakımda tedaviye alındı. Her geçen gün iyiye giden Başkan Böcek'in son 24 saat içerisinde durumunun stabil olduğu belirtildi.

'KLİNİK SEYRİ STABİL DEVAM ETMEKTEDİR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."

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Son dakika: Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
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