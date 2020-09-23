Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu tepkilerin odağındaki Kaftancıoğlu'na böyle sahip çıktı! İster Atatürk der ister Mustafa Kemal

CHP'de sular durulmuyor. Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi' başlatmasıyla, bir kaos yaşayan CHP, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal polemiğiyle yeni bir kaosun içine girdi.

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na sahip çıktı "İster Gazi deyin, ister Atatürk" | Video

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAM DESTEK!

Ulusalcı kesimin net bir dille karşı çıktığı bu açıklamalara Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu marjinal grup sessiz kalmıştı. Konuyla ilgili kaçamak cevaplar veren Kemal Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı bir televizyon programında Canan Kaftancıoğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "İster Gazi deyin, ister Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Mustafa Kemal Atatürk deyin, ister Atatürk deyin aynı kişiyi anlatıyorsunuz." ve 'O bizim il başkanımız elbette destek vereceğiz ifadelerini kullandı.

ULUSALCI KESİMDEN TEPKİ!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: Atatürk'ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Ancak, 'Atatürk' diyemeyen bir il başkanına da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter: Büyük insan, dünyanın şapka çıkarttığı lider Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmak ve ilkeleri ile büyüyüp, kurduğu partimin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başka söze gerek yok.

CHP'de "Atatürk" krizi! Canan Kaftancıoğlu ihraç edilecek mi? | Video

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra demesin, ne yazar. Ama unutma, burası CHP. Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır: CHP Tüzüğü Madde 1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, ilk genel başkanı ve değişmez önderi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hatırlatılır .

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Atatürk soyadı, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş mücadelenin, bize emanet edilen davanın adıdır.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi: Atatürk'ü anmak saygının ötesinde onurdur, gururdur. Atatürk'ün ismini anmakta tereddütü olanlar O'nunla problemi olanlardır.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da "Atatürk soyadından rahatsızlık duyan bir CHP il başkanı..." dedi.

NE OLMUŞTU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı. Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."

ÖTE YANDAN KAFTANCIOĞLU DHKP-C'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK DA GÖRMÜYOR

Erkan Tan "CHP’de DHKP-C, PKK/PYD’yi terör örgütü olarak görmeyenler var" | Video