SON DAKİKA: İYİ Parti'de Koray Aydın krizi! 18 vekil isyan bayrağını açtı! Meral Akşener ne yapacak?

İYİ Parti'de 2.Olağan Kurultay geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da yapıldı. Kurultayda tek genel başkan adayı olan Meral Akşener bin 289 oyun tamamını alarak yeniden koltuğa oturdu. Kurultayda asıl kıyamet ise Genel İdare Kurulu oylamasında koptu. Partiden tasfiye edilmek istenen isimlerin üstü çizildi. Üstü çizilenlerin içinde Ümit Özdağ, İsmail Koncuk ve Aytun Çıray gibi ağır toplar da yer alıyordu.
İYİ Parti'de Koray Aydın krizi büyüyor | Video
KURULTAYI KARIŞTIRAN LİSTE
İYİ Partili delegelere, GİK seçimlerinde ilk 75'te de olsa tercih edilmeyecek isimler adı altında bir liste verildi. Listede Ümit Özdağ, Hayrettin Nuhoğlu, İsmail Koncuk, Yavuz Temizer, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Ayhan Erel, Berna Biçer ve Aydın Adnan Sezgin'in isimleri yer aldı. Bu listenin ortaya çıkması ile ortalık karıştı.
LİSTEYİ HAZIRLAYAN KORAY AYDIN MI?
İYİ Parti'yi karıştırına GİK listesini hazırlayan ismin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın olduğu iddia edildi. Listede adı geçen isimler açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile parti yönetimine ateş püskürdü.
Tasfiye listesinde ismi olmayıp da, üyelere destek verenler de oldu.
18 VEKİL İSYAN BAYRAĞINI AÇTI
İYİ Parti'de yaşanan liste krizinin ardından 18 vekil birlikte hareket etme kararı aldı. Parti yönetimine isyan bayrağı açan 38 vekilden 18'i, Koray Aydın'a karşı birlikte hareket edecek.
AKŞENER İLE GÖRÜŞECEKLER
18 vekil Koray Aydın'ın parti içinde başlattığı operasyon sonrası Meral Akşener ile görüşme kararı aldı. Akşener'e, Koray Aydın'ın divanda yer almaması gerektiği belirtilecek. Aksi bir kararda parti içinde kaos çıkması oldukça muhtemel.
AKŞENER'İN KORAY AYDIN KARARI NE OLACAK?
Meral Akşener'in 18 vekilin talebi sonrası Koray Aydın ile ilgili ne adım atacağı şimdiden merak konusu oldu. Akşener, Aydın'ı dvana almaz ise Aydın'ın destekçisi delegeler ve teşkilatlar kriz çıkarabilir. Divana alırsa, 18 vekilin kaos çıkarma ihtimali oldukça güçlü görünüyor. Akşener'in zorlu denklemden nasıl çıkacağı merak konusu...
KORAY AYDIN'A ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ÇOK SERT SÖZLER: SEN BENİM DÜŞMANIM BİLE OLAMAZSIN
GİK listesine aday olmamasına rağmen tasfiye edilecekler arasında gösterilen Ümit Özdağ isim vermeden Koray Aydın'ı hedef aldı. Özdağ, "GİK üyesi olmak istemediğimi bilmene rağmen aday listesine yazdırıp sonra çizdirmek için pusu kuran "adama" soruyorum. Bana düşman olduğun kadar PKK'ya, FETÖ'ye. Yunanistan'a vs düşman mısın bilmiyorum ama sen benim düşmanım olacak kadar değerli değilsin." ifadelerini kullandı.
YAVUZ TEMİZER'DEN HODRİ MEYDAN
Üstü çizilen isimlerden Yavuz Temizer de çılgına döndü. Temizer, Koray Aydın'a hodri meydan dedi. Temizer, "Hodri meydan
@korayaydintr istediğin tv kanalında kongrede neler yaptığını konuşalım. Yaptığın komitacılığı ve hizipçiliği ve partiye verdiğin zararı masaya yatıralım. Kararı da millet versin." ifadelerini kullandı.
İSMAİL KONCUK: KOLTUK SİZDE, ADAMLIK BİZDE KALSIN
İYİ Parti'de liste krizi sonrası ilk sert tepkiyi veren isim olan İsmail Koncuk, "Yİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış.Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun." demişti.
ÇIRAY'DAN TASFİYEYE SERT TEPKİ
Koray Aydın'ın tasfiye operasyonuna sert tepki gösteren isimlerden biri de Aytun Çıray oldu. Çıray sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!