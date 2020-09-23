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SON DAKİKA: İYİ Parti'de krizi! 18 vekil isyan bayrağını açtı! ne yapacak?

Son dakika: İYİ Parti'de kurultay sonrası parti ortadan ikiye bölündü. Kurultayda GİK listesindeki isimleri tasfiye etmeye çalıştığı öne sürülen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'a karşı 18 milletvekili bayrak açtı. Birlikte hareket etme kararı alan vekiller Genel Başkan ile görüşecek ve Koray Aydın'ın divanda yer almamasını isteyecek. Akşener'in nasıl bir yol izleyeceği şimdilik merak konusu...

Giriş Tarihi: 23.9.2020 14:55 Son Güncelleme: 23.9.2020 15:01 ABONE OL
SON DAKİKA: İYİ Parti'de Koray Aydın krizi! 18 vekil isyan bayrağını açtı! Meral Akşener ne yapacak?

İYİ Parti'de 2.Olağan Kurultay geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da yapıldı. Kurultayda tek genel başkan adayı olan bin 289 oyun tamamını alarak yeniden koltuğa oturdu. Kurultayda asıl kıyamet ise Genel İdare Kurulu oylamasında koptu. Partiden tasfiye edilmek istenen isimlerin üstü çizildi. Üstü çizilenlerin içinde Ümit Özdağ, İsmail Koncuk ve Aytun Çıray gibi ağır toplar da yer alıyordu.

İYİ Parti'de Koray Aydın krizi büyüyor | Video

KURULTAYI KARIŞTIRAN LİSTE

İYİ Partili delegelere, GİK seçimlerinde ilk 75'te de olsa tercih edilmeyecek isimler adı altında bir liste verildi. Listede Ümit Özdağ, Hayrettin Nuhoğlu, İsmail Koncuk, Yavuz Temizer, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Ayhan Erel, Berna Biçer ve Aydın Adnan Sezgin'in isimleri yer aldı. Bu listenin ortaya çıkması ile ortalık karıştı.

SON DAKİKA: İYİ Parti'de Koray Aydın krizi! 18 vekil isyan bayrağını açtı! Meral Akşener ne yapacak?

LİSTEYİ HAZIRLAYAN KORAY AYDIN MI?

İYİ Parti'yi karıştırına GİK listesini hazırlayan ismin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu iddia edildi. Listede adı geçen isimler açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile parti yönetimine ateş püskürdü.

Tasfiye listesinde ismi olmayıp da, üyelere destek verenler de oldu.

SON DAKİKA: İYİ Parti'de Koray Aydın krizi! 18 vekil isyan bayrağını açtı! Meral Akşener ne yapacak?

18 VEKİL İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

İYİ Parti'de yaşanan liste krizinin ardından 18 vekil birlikte hareket etme kararı aldı. Parti yönetimine isyan bayrağı açan 38 vekilden 18'i, 'a karşı birlikte hareket edecek.

AKŞENER İLE GÖRÜŞECEKLER

18 vekil Koray Aydın'ın parti içinde başlattığı operasyon sonrası ile görüşme kararı aldı. Akşener'e, Koray Aydın'ın divanda yer almaması gerektiği belirtilecek. Aksi bir kararda parti içinde kaos çıkması oldukça muhtemel.

SON DAKİKA: İYİ Parti'de Koray Aydın krizi! 18 vekil isyan bayrağını açtı! Meral Akşener ne yapacak?

AKŞENER'İN KORAY AYDIN KARARI NE OLACAK?

'in 18 vekilin talebi sonrası ile ilgili ne adım atacağı şimdiden merak konusu oldu. Akşener, Aydın'ı dvana almaz ise Aydın'ın destekçisi delegeler ve teşkilatlar kriz çıkarabilir. Divana alırsa, 18 vekilin kaos çıkarma ihtimali oldukça güçlü görünüyor. Akşener'in zorlu denklemden nasıl çıkacağı merak konusu...

SON DAKİKA: İYİ Parti'de Koray Aydın krizi! 18 vekil isyan bayrağını açtı! Meral Akşener ne yapacak?

KORAY AYDIN'A ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ÇOK SERT SÖZLER: SEN BENİM DÜŞMANIM BİLE OLAMAZSIN

GİK listesine aday olmamasına rağmen tasfiye edilecekler arasında gösterilen Ümit Özdağ isim vermeden 'ı hedef aldı. Özdağ, "GİK üyesi olmak istemediğimi bilmene rağmen aday listesine yazdırıp sonra çizdirmek için pusu kuran "adama" soruyorum. Bana düşman olduğun kadar PKK'ya, FETÖ'ye. Yunanistan'a vs düşman mısın bilmiyorum ama sen benim düşmanım olacak kadar değerli değilsin." ifadelerini kullandı.

YAVUZ TEMİZER'DEN HODRİ MEYDAN

Üstü çizilen isimlerden Yavuz Temizer de çılgına döndü. Temizer, Koray Aydın'a hodri meydan dedi. Temizer, "Hodri meydan
@korayaydintr istediğin tv kanalında kongrede neler yaptığını konuşalım. Yaptığın komitacılığı ve hizipçiliği ve partiye verdiğin zararı masaya yatıralım. Kararı da millet versin." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: İYİ Parti'de Koray Aydın krizi! 18 vekil isyan bayrağını açtı! Meral Akşener ne yapacak?

İSMAİL KONCUK: KOLTUK SİZDE, ADAMLIK BİZDE KALSIN

İYİ Parti'de liste krizi sonrası ilk sert tepkiyi veren isim olan İsmail Koncuk, "Yİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış.Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun." demişti.

ÇIRAY'DAN TASFİYEYE SERT TEPKİ

'ın tasfiye operasyonuna sert tepki gösteren isimlerden biri de Aytun Çıray oldu. Çıray sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!

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SON DAKİKA: İYİ Parti'de Koray Aydın krizi! 18 vekil isyan bayrağını açtı! Meral Akşener ne yapacak?
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