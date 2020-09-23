SON DAKİKA: İYİ Parti'de Koray Aydın krizi! 18 vekil isyan bayrağını açtı! Meral Akşener ne yapacak?

İSMAİL KONCUK: KOLTUK SİZDE, ADAMLIK BİZDE KALSIN

İYİ Parti'de liste krizi sonrası ilk sert tepkiyi veren isim olan İsmail Koncuk, "Yİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış.Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun." demişti.

ÇIRAY'DAN TASFİYEYE SERT TEPKİ

Koray Aydın'ın tasfiye operasyonuna sert tepki gösteren isimlerden biri de Aytun Çıray oldu. Çıray sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!