Son dakika korona virüs haberi: Bölge bölge vaka sayıları dikkat çekici

Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesinde (-%11,7) gerçekleşmiştir. En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 5 hastadır.



25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 25,9, erkeklerde ise 28,4' tür.

Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış İstanbul Bölgesindedir (-%19,2). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Batı Karadeniz Bölgesindedir.