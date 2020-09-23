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Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı

Üsküdar karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkılacak. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belge göstermeden yıkılacağını söyleyerek tepki gösterdi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 10:30 Son Güncelleme: 23.9.2020 10:34 ABONE OL
Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı

Üsküdar Sahili Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfenin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Tahliyenin işlemlerinin ardından yıkım çalışmalarının başlaması bekleniyor.

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Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
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