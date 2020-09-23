Vali Yerlikaya, 'İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu' toplantısı gerçekleştirdi

AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi'nde beşincisi düzenlenen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İlçe Belediye Başkanları, İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, AFAD ve Halk Sağlığı yetkilileri katıldı.İstanbul'da pandemiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Yerlikaya, düzenli olarak toplantıların yapıldığını belirterek, "Toplantılarda 39 ilçemizde vak'a hızlarına göre ilçelerimizi değerlendiriyoruz. İyi olduğumuz tarafları bulaşıcı hale getirmek, daha iyi olmamız gereken konuları belirlemek için değerlendirmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Salgınla mücadelede filyasyon ve izolasyon takip çalışmalarının önemini vurgulayan Vali Yerlikaya, "Filyasyonla ilgili 16,5 milyonluk dünya metropolü şehrimiz içerisinde Türkiye'de bu işi en iyi yöneten şehirlerden birisiyiz" şeklinde konuştu.Vali Yerlikaya, pandemiyle mücadelede toplu ulaşımı düzenlemek adına kademeli mesai konusunda iş dünyası temsilcileri, sendikalar, meslek odalarıyla görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.İBB Başkanı İmamoğlu ise, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinin seferberlik dönemi olduğunu belirterek, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmanın önemini belirtti. Valilik koordinasyonunda hazırlanan kapsayıcı bir yol haritasının değerli olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Sağlık en önemli husus, en önemli mücadele." ifadelerini kullandı.İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir'in bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiği toplantıda, ilçelerde yürütülen filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ele alındı.