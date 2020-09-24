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4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz

İçişleri: Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Beytüşşebap ilçesi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca  sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 09:15 Son Güncelleme: 24.9.2020 09:19 ABONE OL
4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

"Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz
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