Bakan Koca: Aktif hasta sayısı artıyor

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu. 72 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 711, ağır hasta sayısı 1561 oldu. 1027 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 6.7 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız bugün (dün) 1.561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım" dedi.