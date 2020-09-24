Darbeci komutana 14 yıl hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanık iddiaları yalanladı, darbe gecesi İstanbul'da düğünde olduğunu, darbeci askerler tarafından derdest edildiğini söyledi. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın darbe gecesi yaklaşık 10 defa aramasına rağmen cevap vermemesini ise buna bağladı. Yalçın, "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından oluşturulan atama listesinde kendisinin "Kayseri sıkıyönetim komutanı, vali ve belediye başkanı" olarak görevlendirilmesinden haberdar olmadığını savundu.