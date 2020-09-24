Flaş uyarı geldi! TSK son dakika corona virüs tedbirlerini duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyada en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ordular arasında yer almayı sürdürüyor. Vaka sayılarının personel mevcuduna oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.

Alınan tedbirlerle operasyon bölgelerini virüs tehdidinden uzak tutmayı başaran Milli Savunma Bakanlığı, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini, harekat ve faaliyetlerini en az etki edecek şekilde tedbirleri de hayata geçiriyor.