Kamu kurumlarına HES kodlu giriş uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi. HES kodlu ilk günde kafalar karışıktı. Bağcılar Kaymakamlığı önündeki vatandaşlardan çoğu uygulamayı kullanmayı bilmediği için görevlilerden yardım istedi. Girişlere uygulamanın nasıl kullanılacağının anlatıldığı bilgilendirme afişleri asıldı. Birçok vatandaş afişlere bakarak uygulamayı kullanabildi. Türkçe bilmeyenler için Arapça ve İngilizce bilgilendirme notları asıldı. Kaymakamlık girişinde bir kadın okuma yazma bilmediği için HES kodu alamadı. Binaya girişine izin verilmeyen kadının yardımına polis ekipleri yetişti. Kadın "Şimdi benim gibi okuma yazması olmayanlar ne yapacak?" diye konuştu. Avcılar Kaymakamlığı bahçesinde de HES kodu masası kuruldu.