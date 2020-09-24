Kendimizi koruduk çalışmaya devam ettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına önceki akşam yaptığı ziyaretle ilgili olarak " Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı. Bakan Koca'ya dehşet dakikalarını anlatan ekibin başındaki sağlık görevlisi "Yaralıya hemen müdahale ettik. Genç ölümlerine daha fazla üzüldüğümüz için çok uğraştık ama kurtaramadık. Daha sonra öldüğünü söyledik hastanın yakınlarına ama dinlemediler.Önce bir hasta yakını vurmaya başladı hasta yakını. Sonra kapıya yüklenildi. Biz kapıyı kapattık ve kapı esnedi bize doğru. Cam kapımız. O hengamede biz de arkaya geçtik, üzerimize falan kırılır diye travma tahtaları ile bariyer yaptık. Sonra 155'i, başhekimliği aradık" dedi. Diğer bir sağlık görevlisi de Bakan Koca'ya, ekip olarak buna benzer olayları yaşadıklarını belirterek "Ama dünle birlikte yaşadıklarımız bizi çok korkuttu. Canımıza zarar geleceği için korktuk. Dışarıda sesleri duyuyoruz, içeride göremediğimiz için. O yüzden öyle bir barikat kurduk, kendimizi korumaya çalıştık. Çalışmaya devam ettik sonrasında. Bizim için sıkıntı yoktu." dedi. Bakan Koca "Vatandaşımızın da bu noktada empati yaparak, bu fedakarlık ve özveriyi hissetmesini sadece bekliyoruz. Tekrar geçmiş olsun." diye konuştu. ANKARA