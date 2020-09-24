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‘Maske tak’ uyarısı ardından terör estirdi! Polise saldıran kadının o anları anbean görüntülendi

Pendik Eğitim ve ’ne gelen bir kadın kendisini maske takması yönünde uyaran, ceza yazan polis memurlarına ve görevlilere saldırdı. Hastanede polis odasına dalan kadın, ortalığı dağıtırken polisleri de yaraladı. Polislere ait jop ile odanın camlarını kıran kadın gözaltına alındı. Polis ifadesinde ağır hakaretli bir savunma yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 24.9.2020 13:59 Son Güncelleme: 24.9.2020 14:04 ABONE OL
‘Maske tak’ uyarısı ardından terör estirdi! Polise saldıran kadının o anları anbean görüntülendi

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kadın maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirdi. Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına dalan kadın, odadan aldığı jop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaraladı.

GÖRÜNTÜYE RAĞMEN İNKAR ETTİ

Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekti. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere kendisinin maske takmasından dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis camını kırmadığını ileri sürdü.

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SABAH olay anına ilişkin görüntülere ulaştı. Kadının saldırı anları an be an güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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‘Maske tak’ uyarısı ardından terör estirdi! Polise saldıran kadının o anları anbean görüntülendi
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