Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da 150 annenin sürdürdüğü evlat direnişi 387'inci gününe girdi. 6 yıl önce daha 14 yaşında iken kaçırılan kızı Songül için aylardır oturma eylemini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, "Kızım ortadan kaybolduktan kısa sürü sonra HDP'ye geldim. Kızım içerdeydi, kapıyı kilitlemişlerdi açmadılar. Bana "şimdi git, 3 hafta sonra sana haber veririz" dediler. Bir daha kızımı göremedim" dedi. Anne Ayşegül Biçer ise, "Bizim şehit ve gazi ailelerine de sözümüz var, onlar için de HDP ve PKK ile mücadele ediyoruz. Oğlum eğer vatan haini olacaksa, ölmesini isterim. Ama ben oğlumu HDP'ye kurban etmem" diye konuştu.