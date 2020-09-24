Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 11 ilin sağlık müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda korona virüs salgını ve ek tedbirleri konuşuldu.

BAKAN KOCA 11 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI YAPTI

Bakan Koca, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'un sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle ayrı ayrı toplantı yaptı.

SALGININ SEYRİ VE EK TEDBİRLER KONUŞULDU

Bakan Koca toplantıya ilişkin sosyal medyada bir açıklama yaparak, "11 kentimizin Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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