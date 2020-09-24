Şehit hakimin adı okulunda yaşayacak

Tunceli'de2017'de helikopter kazası sonucu şehit düşen hakim Onur Alan adına, Ordu'da eğitim gördüğü okulda kütüphane oluşturuldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla şehit Alan'ın ilk ve ortaokul eğitimini tamamladığı Altınordu Altınfındık İlkokulunda kütüphane ihtiyacı bulunduğu tespit edildi. Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bir kütüphane hazırlanarak 2020-2021 eğitim öğretim yılına yetiştirildi.Hizmete açılan kütüphaneye "Şehit Hakim Onur Alan Akıl Oyunları ve Kütüphanesi" adı verildi. Kütüphanenin açılışı, şehit Alan'ın annesi ve babası tarafından yapıldı. Adalet Bakanı Gül, Twitter paylaşımında, "Şehitlerimizin hatıraları yaşasın ve insanlığı yaşatacak çocuklar yetişsin..." dedi.