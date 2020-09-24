Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara'da kritik MGK! Masada Doğu Akdeniz, Libya ve İdlib var...

Son dakika: 'da kritik ! Masada , ve var...

Son dakika haberi: Kritik toplantısı Cumhurbaşkanı başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda masada sıcak gündem maddeleri var. 'da alınan kararlar yayımlanan bildiri ile duyurulacak.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 14:26 Son Güncelleme: 24.9.2020 15:41 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da kritik MGK! Masada Doğu Akdeniz, Libya ve İdlib var...

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başladı. Kritik toplantıda masadaki en sıcak gündem maddesi Doğu Akdeniz...

Ankara, sahadaki kararlılığını vurgularken, diplomatik adımlarını da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiğinin yanı sıra, Yunanistan ile siyasi ve askeri düzeyde temaslar var.

1-2 Ekim tarihlerindeki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde, hem masa hem sahadaki son durum değerlendiriliyor.

SERRAC SONRASI LİBYA KONUŞULACAK

Libya da, MGK'daki sıcak gündem başlıkları arasında yer alıyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ekim sonunda görevi bırakacak olması masaya yatırılıyor, atılacak adımlar üstünde duruluyor.

Türkiye ile Libya Doğu Akdeniz'de Munhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalamış, bu hamle tüm dengeleri değiştirmişti.

İDLİB DE GÜNDEMDE

Suriye'de rejimin saldırılarının arttığı İdlib de MGK'da masada... Son durum ele alınırken, atılacak adımlar, izlenecek yol haritası şekillendiriliyor.

Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam eden operasyonlar gündemde yer alıyor.

İletişim Başkanı Altun'dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması! "Çözüm iki ülkeyi kucaklayacak şekilde olmalı" Türkiye'den Doğu Akdeniz'de diplomasi zaferi! Başkan Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler Gözler Merkez Bankası'na döndü! Piyasalara yön verecek faiz kararı bekleniyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara'da kritik MGK! Masada Doğu Akdeniz, Libya ve İdlib var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA