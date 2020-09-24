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SON DAKİKA: Toplu taşımada yeni dönem! Valilik duyurdu: Zorunlu oldu...

Son dakika haberi: İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan toplu taşıma ile ilgili önemli bir karar çıktı. Karara göre; bilet sisteminin uygulanmadığı toplu taşıma araçlarında, para alışverişi yapanlara eldiven kullanma zorunluluğu getirildi.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:56 Son Güncelleme: 24.9.2020 13:04 ABONE OL
SON DAKİKA: Toplu taşımada yeni dönem! Valilik duyurdu: Zorunlu oldu...

'de bilet sisteminin uygulanmadığı toplu taşıma araçlarında, para alışverişi yapanlara eldiven kullanma zorunluluğu getirildi.

SON DAKİKA: Toplu taşımada yeni dönem! Valilik duyurdu: Zorunlu oldu...

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı toplantıda, toplu taşıma araçlarında para alışverişi yapanlara yönelik eldiven kullanımı zorunluluğu kararı alındı.

SON DAKİKA: Toplu taşımada yeni dönem! Valilik duyurdu: Zorunlu oldu...

Karara ilişkin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir" denildi.

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SON DAKİKA: Toplu taşımada yeni dönem! Valilik duyurdu: Zorunlu oldu...
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