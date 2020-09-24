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Haberler Gündem Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Eylül Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

sonuçları açıklandı mı? Online ile BURADA

Şans oyunu sever vatandaşlarımız için yenilenerek tutarında da artışa gidilen ’nun canlı çekilişi bugün (24 Eylül 2020 Perşembe) Online MP TV canlı yayınıyla belli olacak. Şans oyunu severler tarafından Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile arasında yapılan ortaklıkla internet ortamına taşınan şans oyunları bayilere gidilmeden de oynanabiliyor. Bu bağlamda online olarak bilet edinen şans oyunu severler bugünkü kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 24 Eylül açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte MP TV ile günün şanslı numaraları ve Süper Loto sonuçları ekranı…

Giriş Tarihi: 24.9.2020 20:08 Son Güncelleme: 24.9.2020 20:10 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Eylül Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Her haftanın belirli günlerin birbirinden farklı şans oyunlarıyla şans oyunu severlere dağıtan İdaresi (MPİ) ve , bugün (24 Eylül 2020 Perşembe) sonuçlarını , MP TV canlı yayınında yapılacak canlı çekilişle belirleyecek. Geçtiğimiz hafta devreden 22 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak için online olarak bilet alan şans oyunu severler günün kazandıran numaralarını öğrenmek adına açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. MP TV canlı yayınıyla bu başlık altında bulabilir ve şanslı numaralarla biletinizin büyük ikramiye sorgulamasını yapabilirsiniz.

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online MP TV ve Youtube canlı yayınıyla Süper Loto sonuçları saat 21.30'da yapılacak sonucunda belirlenecek. Günün şanslı numaraları canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada olacak…

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Eylül Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Eylül Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Eylül Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Eylül Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
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