Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 24 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA!

Her haftanın belirli günlerin birbirinden farklı şans oyunlarıyla şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıtan Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans, bugün (24 Eylül 2020 Perşembe) Süper Loto sonuçlarını Milli Piyango Online, MP TV canlı yayınında yapılacak canlı çekilişle belirleyecek. Geçtiğimiz hafta devreden 22 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak için online olarak bilet alan şans oyunu severler günün kazandıran numaralarını öğrenmek adına Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. MP TV canlı yayınıyla 24 Eylül Süper Loto sonuçları bu başlık altında bulabilir ve şanslı numaralarla biletinizin büyük ikramiye sorgulamasını yapabilirsiniz.

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online MP TV ve Youtube canlı yayınıyla Süper Loto sonuçları saat 21.30'da yapılacak canlı çekiliş sonucunda belirlenecek. Günün şanslı numaraları canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada olacak…