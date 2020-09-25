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Arazide uyuşturucu kurutmaya çalışırken jandarmaya yakalandılar

'nin Pamukkale ilçesinde, 11 kilogram esrarı arazide kurutmaya çalışan iki şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 14:13 Son Güncelleme: 25.9.2020 14:13 ABONE OL
Arazide uyuşturucu kurutmaya çalışırken jandarmaya yakalandılar
Olay, Pamukkale ilçesi Eldenizli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir fiziki olarak takip ettiği şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Akşam saatlerinde 00.30 sıralarında düzenlenen operasyonda arazide kurutulmaya hazır olarak bırakılan 11 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, suç unsurları ile yakalan 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Arazide uyuşturucu kurutmaya çalışırken jandarmaya yakalandılar
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