Başkan Erdoğan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ağırladı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
VUCIC GEÇEN HAFTA DÜNYA GÜNDEMİNDEYDİ
Önceki hafta ABD'de Başkan Trump'ın kendisine nezaketsiz tutumu ve oturtulduğu sandalye ile tartışma konusu olan Vucic dünya basınında çok sayıda habere konu olmuştu.
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