Başkan Erdoğan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

VUCIC GEÇEN HAFTA DÜNYA GÜNDEMİNDEYDİ

Önceki hafta ABD'de Başkan Trump'ın kendisine nezaketsiz tutumu ve oturtulduğu sandalye ile tartışma konusu olan Vucic dünya basınında çok sayıda habere konu olmuştu.

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