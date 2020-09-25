Bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eylemi 388'inci gününe girerken, oturma eylemi yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Oğlunun üzüntüsünden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olan baba Fahrettin Akkuş ve anne Meryem Akkuş Şırnak'ta teslim olan çocukları Erkan Akkuş'a 5 yıl sonra kavuştu. Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından kaçan Erkan Akkuş, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 yıl önce İstanbul Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırılan Erkan'ın teslim olduğu müjdesini 388 gündür oturma eylemi yapan Fahrettin-Meryem Akkuş çiftini telefonla arayıp verdi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki kavuşma sırasında Akkuş çifti, sarıldıkları evlatlarıyla birlikte uzun süre gözyaşı döktü. Baba Fahrettin Akkuş, "Allah Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zeval vermesin. Oğluma kavuştuğumuz için çok mutluyum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bu eylem sayesinde, tüm anneler ve babalar evlatlarına kavuşacaktır" dedi. Anne Meryem Akkuş da, kokusunu özlediği evladına kavuştuğu için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.yıl önce kaçırılan oğlu Tuncay için aylardır oturma eylemi yapan baba Şevket Bingöl ise, bir ailenin daha evladına kavuşmasının kendilerini mutlu ettiklerini belirterek, "Sevinçliyiz, bir çocuğumuz daha geldi. Allah'a çok şükür, çocuklarımızı HDP ve PKK'ya bırakmayacağız. Çocuklarımızı dağa götürüp ölüme terk ediyorlar" ifadelerini kullandı.