Bitlis merkezli 3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, teslim olan ve yakalanan PKK'lı teröristlerin ifadeleri, teşhisleri ve tanık beyanları doğrultusunda 6 şüphelinin "PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma, yardım ve yataklık" suçlarından yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Bitlis, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında 6 akıllı cep telefonu, 6 sim kartı ele geçirildi.