Çınar saldırısı faillerinin cezası belli oldu! Hainler kararı duyunca bir de slogan attılar

Çınar İlçesinde 13 Ocak 2016 günü PKK'lı teröristlerin Emniyet Müdürlüğü ve polis lojmanlarına eş zamanlı bomba yüklü araçla saldırısı sonucu aralarında 1 yaşındaki bebeğin de bulunduğu 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırının faillerinden Nurettin Cengiz ile Mustafa Argın'ın yargılanmalarına 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanıkların hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların da içinde yer aldığı teröristlerin eş zamanlı tahrip gücü yüksek bomba yüklü kamyonetin yanı sıra uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırıyı gerçekleştirdiklerini, saldırıda bomba yüklü kamyonetin uzaktan kumandayla harekete geçirilerek infilak ettirildiğini belirtti.





ECRİN VE İREM BEBEK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Patlamanın şiddetiyle binaların enkaz yığını haline döndüğü ve saatler süren uğraşlar sonucunda polis Mehmet Şenol Çiftçi ile 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem Çiftçi'nin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarıldığını kaydetti. Saldırıda Esra Köse Başaran adlı polis eşinin de enkaz altından bir gün sonra cesedine ulaşıldığı ifade edildi.







Mahkeme, lojmanın bitişiğindeki evin de çökmesi sonucu Lokman Açıkgöz, 5 yaşındaki oğlu Sadık Efe ile 1 yaşındaki kızı Ecrin Açıkgöz'ün cansız bedenlerine ulaşıldığını ifade etti. Patlamanın İlçenin dört bir yanından ve civar köylerden duyulduğu ve ilk etapta deprem sanıldığı, olayda 48 kişinin de yaralandığına dikkat çekildi.





ÇATIŞMA 40 DAKİKA SÜRDÜ

Patlamayla birlikte binalarda yangın çıktığı ve birçok kişinin de çıkan yangından etkilendiğine dikkat çeken mahkeme, ilçede teröristlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmanın 40 dakika sürdüğü ve teröristlerin gecenin karanlığından yararlanıp kaçtıkları bildirildi. Patlamada lojmanın bulunduğu cadde üzerindeki okul, camii başta olmak üzere birçok bina ve işyerinde de ağır hasar meydana geldiği vurgulandı.





AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 515'ER YIL HAPİS

Mahkeme, patlama sonrası olay yerinden toplanan deliller, MOBESE ve kamera kayıtları, tanık ifadelerinin ardından sanıklar Mustafa Argın ile Nurettin Cengiz'in yakalandığı ve olayın asli failleri olduklarının altını çizdi. Mahkeme heyeti, iki sanığı da "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, Kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı tasarlayarak öldürmek, kamu malına zarar vermek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca 515'er yıl hapisle cezalandırılmalarına oy birliğiyle karar verdi. Hainler aldıkları cezayı duyunca mahkeme salonunda terör örgütü PKK lehine sloganlar attı. Askerlerin güçlükle salondan çıkardığı sanıkların attığı sloganları mahkeme heyeti duruşma tutanağına geçirdi ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.





Suriye istihbaratı kimlik kartı vermişti! Reyhanlı katliamcısı o şekilde yakalanmış

Son dakika: Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı